Онлайн-трансляция шоу Ubisoft Forward состоится 12 июля
Ежегодная летняя выставка E3 была отменена из-за пандемии COVID-19. В связи со сложившимися обстоятельствами издатели проводят свои конференции самостоятельно в онлайн-формате. Компания Ubisoft опубликовала трейлер предстоящего шоу Ubisoft Forward, которое будет проведено «в стиле презентации E3».
В рамках мероприятия студия покажет свои новейшие игры — Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs Legion и королевскую битву Hyper Scape. Также могут анонсировать шестую часть Far Cry.
Онлайн-трансляция шоу состоится 12 июля в 23:00 по бакинскому времени на Ubisoft.com.