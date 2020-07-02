OnePlus представила линейку недорогих телевизоров на Android TV от 174 долларов

Компания OnePlus сегодня в рамках онлайн-трансляции представила новую линейку телевизоров. В линейку вошли три модели — 32-дюймовая TV Y1 разрешением HD, 43-дюймовая TV Y1 разрешением Full HD и 55-дюймовая TV U1 разрешением 4K TV.

Панели LED всех трех моделей телевизоров OnePlus охватывают 93% цветового пространства DCI-P3.

OnePlus TV 55U1 поддерживает разные стандарты HDR, включая HDR10, HDR10+ и HLG. Фирменная технология Gamma Engine в паре с MEMC-чипом улучшает качество картинки, устраняя шумы, повышая контрастность и делая цвета насыщеннее. За звук отвечают 2 динамика и 2 твитера общей мощностью 30 Вт. Имеется поддержка технологий Dolby Atmos, Dolby Audio и DTS-HD.

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В младших моделях нет поддержки HDR, но используются фирменные алгоритмы Gamma Engine для улучшения качества изображения в режиме реального времени. За звук в них отвечает динамики на 20 Вт.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac у OnePlus TV U1) и Bluetooth 5.0 LE, есть порты HDMI и USB. На телевизоры установлена платформа Android TV 9.0 с сервисом OxygenPlay и голосовым помощником Google Assistant.

Телевизоры поступят в продажу 5 июля, но пока только в Индии. Модель OnePlus TV 55U1 стоит 669 долларов, TV 43Y1 – 308 долларов, а TV 32Y1 – 174 доллара.