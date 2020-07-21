OnePlus Nord: экран 90 Hz, 12 Gb ОЗУ и двойная селфи-камера

Компания OnePlus сегодня официально представила смартфон среднего уровня OnePlus Nord. Презентация новинки проводилась в оригинальном формате — онлайн и с элементами дополненной реальности.

Устройство получило 6,44-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления изображения 90 Hz, соотношением сторон 20:9 и разрешением Full HD+.

Аппаратной основой стала однокристальная платформа Snapdragon 765G. В ее состав входят 1 мощное ядро @2,4 GHz, 1 ядро @2,2 GHz, 6 энергоэффективных ядер @1,8 GHz и графика Adreno 620). Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 2.1 — 128 или 256 Gb.

Основная камера представлена следующими датчиками: 48 Мп основной Sony IMX586 (f/1,75, оптическая и электронная стабилизация и поддержка записи видео 4K/30p), сверхширокоугольный 8 Мп модуль (119°, f/2,25), 2 Мп макромодуль (f/2,4) и 5 Мп датчик глубины (f/2,4).

Фронтальная камера двойная — основной модуль на 32 Мп Sony IMX616 (f/2,45) и широкоугольный на 8 Мп (105°, f/2,45).

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 4115 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Используется фирменная оболочка OxygenOS 10.5 с операционной системой Android 10.

Оснащение включает 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac (2,4 GHz+ 5 GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + ГЛОНАСС, NFC, USB-C. Есть поддержка двух SIM-карт. Установлен подэкранный датчик отпечатков пальцев. Габариты составляют 73,3 × 158,3 × 8,2 мм при весе 184 гр.

Смартфон OnePlus Nord будет предлагаться в голубом и сером корпусах. Базовая версия с 8/128 Gb памяти стоит 399 евро, версия с 12/256 Gb будет предложена за 499 евро.

В Индии и Европе продажи начнутся 4 августа, но компания планирует реализовывать аппараты и через собственный сайт с 31 июля.