One Netbook готовит «карманный» ноутбук с поворотным дисплеем

Компания One Netbook, известная как производитель ультрапортативных компьютеров, готовит интересную новинку. Устройство пока не имеет названия, поскольку существует в виде концепта. Производитель опубликовал первые официальные изображения необычного устройства и рассказал о его ключевых особенностях.

По словам разработчиков, ноутбук с оригинальной конструкцией рассчитан в первую очередь на инженеров и IT-профессионалов — на его корпусе предусмотрены классические разъемы RS-232 и Ethernet, которые пригодятся при отладке специфичного оборудования. Список интерфейсов также включает два порта USB Type-A, один USB Type-C, micro-HDMI и слот для карт памяти microSD.

Для ноутбука предусмотрено наличие 7-дюймового сенсорного дисплея, поддерживающего работу со стилусом (до 2048 степеней нажатия). Специальное крепление позволяет повернуть крышку с экраном на 180 градусов — в этом случае устройство трансформируется в планшет. Несмотря на миниатюрные габариты, ноутбук получил полноразмерную клавиатуру без цифрового блока. Мини-ноутбук планируется поставлять с операционной системой Windows 10.

Подробные технические характеристики, дата анонса и стоимость устройства будут объявлены позднее.