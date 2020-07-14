14.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиOne Netbook готовит «карманный» ноутбук с поворотным дисплеем

One Netbook готовит «карманный» ноутбук с поворотным дисплеем

One Netbook

Компания One Netbook, известная как производитель ультрапортативных компьютеров, готовит интересную новинку. Устройство пока не имеет названия, поскольку существует в виде концепта. Производитель опубликовал первые официальные изображения необычного устройства и рассказал о его ключевых особенностях.

По словам разработчиков, ноутбук с оригинальной конструкцией рассчитан в первую очередь на инженеров и IT-профессионалов — на его корпусе предусмотрены классические разъемы RS-232 и Ethernet, которые пригодятся при отладке специфичного оборудования. Список интерфейсов также включает два порта USB Type-A, один USB Type-C, micro-HDMI и слот для карт памяти microSD.

Для ноутбука предусмотрено наличие 7-дюймового сенсорного дисплея, поддерживающего работу со стилусом (до 2048 степеней нажатия). Специальное крепление позволяет повернуть крышку с экраном на 180 градусов — в этом случае устройство трансформируется в планшет. Несмотря на миниатюрные габариты, ноутбук получил полноразмерную клавиатуру без цифрового блока. Мини-ноутбук планируется поставлять с операционной системой Windows 10.

Подробные технические характеристики, дата анонса и стоимость устройства будут объявлены позднее.

ТЕГИ:
В Steam началась распродажа игр серии Far Cry со скидками до 85%
Группа компаний MONT признана лучшим дистрибьютором по объемам продаж ПО IBM в странах СНГ
Новости по теме
Ноутбуки
OneGX1: «карманный» иг
Фототехника
Canon EOS 250D — легкая зе
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!