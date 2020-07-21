21.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareОперационные системыОбновленный список устройств, которые скоро получат стабильную версию MIUI 12

Обновленный список устройств, которые скоро получат стабильную версию MIUI 12

MIUI 12

После анонса стабильной сборки фирменной прошивки MIUI 12 компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат апдейт. Компания внесла коррективы в свою дорожную карту и подтвердила скорый запуск второго этапа распространения оболочки MIUI 12.

В Китае пользователи моделей второго этапа начнут получать стабильную версию MIUI 12 до конца июля. Международная версия MIUI 12 идет немного с запозданием относительно китайской — в августе апдейт получат 23 модели смартфонов.

Обновленный список второго этапа:

Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Lite, Poco F2 Pro, Pocophone F1, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 9, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Pro, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro и Redmi S2.

Фирменные «суперобои» получат лишь два гаджета — Mi 10 и Poco F2 Pro. Функция «плавающих окон» достанется моделям: Mi 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10, Mi 8 Lite, Redmi Note 8 Pro, Note 7, Redmi 7, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi 9, Poco F2 Pro и Pocophone F1.

Все модели, кроме Poco F2 Pro, получат расширенные возможности камеры. Анимированные иконки получат только модели Mi 10, Poco F2 Pro, Pocophone F1 и Redmi Note 8 Pro.

ТЕГИ:
Илон Маск рассказал о возможности прослушивания музыки с помощью чипирования мозга
Pornhub предлагает помощь малому бизнесу во время пандемии
Новости по теме
Операционные системы
Xiaomi объявила дату анонса глоб
Операционные системы Смартфоны
Список смартфонов, которые получ
Операционные системы
Xiaomi официально представила MI
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!