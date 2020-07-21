Обновленный список устройств, которые скоро получат стабильную версию MIUI 12

После анонса стабильной сборки фирменной прошивки MIUI 12 компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат апдейт. Компания внесла коррективы в свою дорожную карту и подтвердила скорый запуск второго этапа распространения оболочки MIUI 12.

В Китае пользователи моделей второго этапа начнут получать стабильную версию MIUI 12 до конца июля. Международная версия MIUI 12 идет немного с запозданием относительно китайской — в августе апдейт получат 23 модели смартфонов.

Обновленный список второго этапа:

Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 8 Lite, Poco F2 Pro, Pocophone F1, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 9, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Pro, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro и Redmi S2.

Фирменные «суперобои» получат лишь два гаджета — Mi 10 и Poco F2 Pro. Функция «плавающих окон» достанется моделям: Mi 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10, Mi 8 Lite, Redmi Note 8 Pro, Note 7, Redmi 7, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi 9, Poco F2 Pro и Pocophone F1.

Все модели, кроме Poco F2 Pro, получат расширенные возможности камеры. Анимированные иконки получат только модели Mi 10, Poco F2 Pro, Pocophone F1 и Redmi Note 8 Pro.