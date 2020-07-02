Обновление WhatsApp: анимированные стикеры, QR-коды и другое
Команда мессенджера WhatsApp объявила о ряде новых функций, которые станут доступны в течение следующих недель.
- Анимированные стикеры. Этот способ общения в WhatsApp стремительно набирает популярность. Разработчики отмечают, что появятся сразу несколько новых наборов анимированных стикеров, которые сделают общение более веселым и выразительным.
- QR-коды. Добавлять контакты станет проще, чем когда-либо. Чтобы добавить новых знакомых в список контактов, можно будет просто просканировать их QR-код. Это избавит пользователей от необходимости вручную вводить номера телефонов по одному за раз.
- Темный режим в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров. Популярный темный режим теперь доступен и на компьютере.
- Улучшение функции групповых видеозвонков. С увеличением количества участников в групповых видеозвонках до восьми, разработчики решили добавить возможность развернуть видео одного из них на весь экран. Для этого достаточно нажать и удерживать видео выбранного контакта. Кроме того, добавлены значки видеозвонков в групповые чаты из восьми или менее участников, чтобы было проще совершать видеозвонки одним нажатием.
- Статусы в KaiOS. Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.