02.07.2020

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Обновление WhatsApp: анимированные стикеры, QR-коды и другое

WhatsApp

Команда мессенджера WhatsApp объявила о ряде новых функций, которые станут доступны в течение следующих недель.

  • Анимированные стикеры. Этот способ общения в WhatsApp стремительно набирает популярность. Разработчики отмечают, что появятся сразу несколько новых наборов анимированных стикеров, которые сделают общение более веселым и выразительным.
  • QR-коды. Добавлять контакты станет проще, чем когда-либо. Чтобы добавить новых знакомых в список контактов, можно будет просто просканировать их QR-код. Это избавит пользователей от необходимости вручную вводить номера телефонов по одному за раз.
  • Темный режим в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров. Популярный темный режим теперь доступен и на компьютере.
  • Улучшение функции групповых видеозвонков. С увеличением количества участников в групповых видеозвонках до восьми, разработчики решили добавить возможность развернуть видео одного из них на весь экран. Для этого достаточно нажать и удерживать видео выбранного контакта. Кроме того, добавлены значки видеозвонков в групповые чаты из восьми или менее участников, чтобы было проще совершать видеозвонки одним нажатием.
  • Статусы в KaiOS. Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.
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