05.07.2020

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Обновление Microsoft OneDrive: файлы до 100 Gb, темная тема и другое

Microsoft OneDrive

Компания Microsoft анонсировала обновление фирменного облачного хранилища OneDrive. Некоторые из новшеств доступны сразу, другие заработают немного позднее.

Ранее ограничение на размер загружаемого файла в OneDrive составляло 15 Gb, теперь пользователи OneDrive и SharePoint смогут загружать файлы до 100 Gb.

Пользователи OneDrive for Business получили улучшенную интеграцию с Microsoft Teams для передачи файлов. Появилась новая кнопка Add to OneDrive (добавить в OneDrive) — станет доступна в тестовом режиме к концу месяца. В OneDrive для обычных пользователей также заработает упрощенная передача файлов (до конца месяца). Появится возможность быстро делиться фото, видео и другими файлами сразу с целыми группами пользователей.

Веб-версия OneDrive получит темную тему, такую же, как у приложений OneDrive для Android и iOS.  Microsoft обещает запуск в скором времени.

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