20.07.2020

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Объединенные Арабские Эмираты успешно запустили миссию «Надежда» на Марс

Марс

Сегодня ночью, в 01:58 по бакинскому времени, с Космического центра Танэгасима (Tanegashima Space Center) на японской ракете-носителе Mitsubishi Heavy Industries H-IIA была запущена миссия «Надежда» на Марс.

Марс

Космический корабль Объединенных Арабских Эмиратов отделился от ракеты примерно через час после старта. Ожидается, что его солнечные батареи будут использованы для обеспечения семимесячного полета.

Первоначально запуск был запланирован на 14 июля, но несколько раз откладывался из-за плохих погодных условий. Миссия «Надежда» стоимостью 200 млн. долларов, также называемая «Эмиратской марсианской миссией», является первым шагом ОАЭ в межпланетных исследованиях.

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