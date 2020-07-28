Nubia Red Magic 5S: Snapdragon 865, охлаждение серебром и экран 144 Hz

Компания Nubia представила игровой смартфон Red Magic 5S, ставший преемником вышедшего в марте Red Magic 5.

Новинка получила 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ с поддержкой кадровой частоты 144 Hz и сенсорным слоем с частотой обновления 240 Hz. Кроме того, смартфон оснащен сенсорными триггерами на боковой грани с частотой дискретизации 320 Hz для мгновенного отклика.

Аппаратная основа смартфона процессор Snapdragon 865. За графику отвечает Adreno 650. Ожидалось, что главным новшеством новинки станет процессор Qualcomm Snapdragon 865+. Но компания решила не обновлять «железо» смартфона. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8, 12 или 16 Gb. Флеш-память стандарта UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Главным изменением по сравнению с предшественником стало применение совершенно новой системы охлаждения, которая сочетает в себе пластину с серебряным покрытием радиатора и заднюю часть из наносеребристого стекла. Сообщается, что такая комбинация материалов проявляет себя гораздо лучше, чем медь, применяемая в большинстве игровых смартфонов. Кроме того, в устройстве используется высокоэффективный вентилятор, срок службы которого составляет 30 тыс. часов, а максимальная скорость вращения достигает 15 тыс. оборотов в минуту.

Основная камера тройная: 64 Мп (Sony IMX686, f/.8), 8 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Операционная система — Android 10 + RedMagic OS. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мА·ч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 55 Вт. За 20 минут набирается 68% заряда, а на полную зарядку требуется 39 минут. Оснащение включает Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, GLONASS, GALILEO, 3,5-мм аудиоразъем, USB Type-C, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев. Габариты: 168,56 х 78 х 9,75 мм, вес – 220 гр.

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Стоимость смартфона Nubia Red Magic 5S:

8/128 Gb памяти – 543 доллара;

12/256 Gb памяти – 628 долларов;

16/256 Gb памяти – 714 долларов.

Смартфон поступит в продажу в Китае 1 августа.