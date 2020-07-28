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Nubia Red Magic 5S: Snapdragon 865, охлаждение серебром и экран 144 Hz

Nubia Red Magic 5S

Компания Nubia представила игровой смартфон Red Magic 5S, ставший преемником вышедшего в марте Red Magic 5.

Новинка получила 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ с поддержкой кадровой частоты 144 Hz и сенсорным слоем с частотой обновления 240 Hz. Кроме того, смартфон оснащен сенсорными триггерами на боковой грани с частотой дискретизации 320 Hz для мгновенного отклика.

Nubia Red Magic 5S

Аппаратная основа смартфона процессор Snapdragon 865. За графику отвечает Adreno 650. Ожидалось, что главным новшеством новинки станет процессор Qualcomm Snapdragon 865+. Но компания решила не обновлять «железо» смартфона. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8, 12 или 16 Gb. Флеш-память стандарта UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Главным изменением по сравнению с предшественником стало применение совершенно новой системы охлаждения, которая сочетает в себе пластину с серебряным покрытием радиатора и заднюю часть из наносеребристого стекла. Сообщается, что такая комбинация материалов проявляет себя гораздо лучше, чем медь, применяемая в большинстве игровых смартфонов. Кроме того, в устройстве используется высокоэффективный вентилятор, срок службы которого составляет 30 тыс. часов, а максимальная скорость вращения достигает 15 тыс. оборотов в минуту.

Основная камера тройная: 64 Мп (Sony IMX686, f/.8), 8 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Nubia Red Magic 5S

Операционная система — Android 10 + RedMagic OS. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мА·ч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 55 Вт. За 20 минут набирается 68% заряда, а на полную зарядку требуется 39 минут. Оснащение включает Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, GLONASS, GALILEO, 3,5-мм аудиоразъем, USB Type-C, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев. Габариты: 168,56 х 78 х 9,75 мм, вес – 220 гр.

Стоимость смартфона Nubia Red Magic 5S:

  • 8/128 Gb памяти – 543 доллара;
  • 12/256 Gb памяти – 628 долларов;
  • 16/256 Gb памяти – 714 долларов.

Смартфон поступит в продажу в Китае 1 августа.

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