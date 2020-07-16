16.07.2020

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Новый набор Lego позволит собрать консоль Nintendo NES и ретро-телевизор

Lego

Компания Lego анонсировала скорый выпуск нового интересного набора. Ресурс VJGamer поделился фотографиями этого набора, который является полноразмерной копией оригинальной игровой консоли Nintendo NES и ретро-телевизора. Кроме того, можно собрать дополнительно геймпад и картридж.

Lego

Разумеется, запускать игры на такой консоли будет нельзя, но на экране телевизора можно изобразить игру Super Mario Bros — одну из самых популярных игр за всю историю. На одном из фото видно, что на телевизоре будет специальная ручка, которая позволит управлять фигуркой Mario.

Набор будет состоять из 2646 элементов, поступит в продажу в августе по цене 230 евро.

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