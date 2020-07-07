Новый кодек H.266/VVC в 2 раза уменьшит размер 4К и 8К видео без потери качества

Институт телекоммуникаций им. Фраунгофера (Fraunhofer HHI) официально представил новый мировой стандарт в области кодирования видео H.266/Versatile Video Coding (VVC). Спецификации стандарта занимают более 500 страниц. Со временем он должен прийти на смену кодеку H.265/HEVC.

В настоящее время предыдущие стандарты H.264 (Advanced Video Coding, AVC) и H.265 (High Efficiency Video Coding, HEVC) используются более чем в 10 млрд. конечных устройств и формируют более чем 90% мирового объема видеоданных.

Fraunhofer HHI отмечает, что кодек H.265/HEVC требует около 10 Gb данных для создания 90-минутного 4K UHD видео, H.266/VVC для этой же задачи понадобится всего 5 Gb данных. При этом качество видео останется неизменным.

Новый стандарт H.266/VVC был разработан для создания контента в высоком разрешении — 4K и 8K. Кроме того, стандарт идеально подходит для всех типов движущихся изображений: от 360-градусных панорам с высоким разрешением до захвата данных с экрана и передачи их по сети в реальном времени. Кодек хорошо кодирует текст и графику, умеет адаптивно менять разрешение, поддерживает 10 бит и HDR.

Появление первых программных решений, способных использовать преимущества кодирования и декодирования VVC, ожидается осенью текущего года.