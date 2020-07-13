13.07.2020

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Nokia разработала новую операционную систему

Nokia

Компания Nokia объявила о разработке новой операционной системы. Сетевая операционная система нового поколения для центров обработки данных, получившая название Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS, была разработана совместно с крупнейшими компаниями, в числе которых Apple.

Представители Nokia заявляют, что новинка является первой сетевой операционной системой, которая построена на новейших микросервисах. Уже сейчас в Apple развертывают решение Nokia в своем облачном центре обработки данных.

Помимо операционной системы Nokia разработала инструментарий для автоматизации и эксплуатации сетей. Nokia FSP является решением, которое в первую очередь предназначено для развертывания и контроля всей сети центра обработки данных.

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