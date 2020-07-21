Nokia представила три новые модели беспроводных наушников

Компания HMD Global представила сразу три новые модели беспроводных наушников под брендом Nokia. Модели E3200 и E3500 — это TWS-наушники, а модель E1200 являются полноразмерными накладными наушниками.

Nokia E3500 получили 10 мм драйвера, поддержку аудиокодека Qualcomm aptX и технологии Qualcomm cVc (Clear Voice Capture), снижающей фоновый шум во время телефонных звонков. Специальный Ambient-режим, активируемый с помощью кнопок на самих наушниках, позволяет лучше слышать окружение. Заявлена влагозащита по стандарту IPX5. Есть модуль Bluetooth 5.0. Имеется поддержка голосовых помощников Google Assistant и Siri.

Каждый из наушников оборудован аккумулятором емкостью 48 мАч. Заявленное время автономной работы наушников составляет 7 часов. Внутри зарядного кейса установлена батарея емкостью 360 мАч. Вместе с кейсом общее время работы увеличивается до 25 часов.

Nokia E3200 отличаются от предыдущей модели более компактными размерами. Наушники получили 6 мм драйвера. Также есть влагозащита по стандарту IPX5. Имеется режим Ambient и поддержка голосовых помощников Google Assistant и Siri, а Qualcomm aptX и Qualcomm cVc данная модель лишена.

Наушники оснащены аккумуляторами емкостью 50 мАч, зарядный кейс — 360 мАч. Сами наушники могут работать на одном заряде до 5 часов, а вместе с кейсом время автономной работы составляет 17 часов.

Полноразмерные наушники Nokia E1200 получили 40-мм динамики и аккумулятор емкостью 500 мАч, обеспечивающий до 40 часов воспроизведения музыки. На полную зарядку устройства уходит примерно три часа. Даже после разрядки наушники продолжат работать при подключении с помощью 3,5-мм кабеля.

Заявлена поддержка голосовых помощников Google Assistant и Siri. Для подключения к другим устройствам используется Bluetooth 5.0. Модель Nokia E1200 поступит в продажу в трех расцветках: черной, белой и красной.

Стоимость и сроки начала продаж всех моделей наушников пока не объявлены.