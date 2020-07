Netflix анонсировал сериал The Witcher: Blood Origin

Компания Netflix анонсировала еще один приквел «Ведьмака». Помимо анимационного The Witcher: Nightmare of the Wolf (Ведьмак: Ночной кошмар Волка), сервис представил сериал The Witcher: Blood Origin (Истоки крови).

Его события произойдут за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии в момент «Сопряжения сфер», когда миры людей, эльфов и монстров слились воедино. Тогда же и появился первый Ведьмак.

The Witcher: Blood Origin получит шесть эпизодов, над которыми работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрик и музыкант Деклан де Барра, исполнивший композиции из саундтрека в трех сериях «Ведьмака» и написавший сценарий к одному эпизоду. Шоураннером сериала станет де Барра, Хиссрик выступит исполнительным продюсером, а писатель Анджей Сапковский, автор оригинального книжного цикла «Ведьмак» — творческим консультантом.

Даже примерную дату выхода приквела пока не называют.