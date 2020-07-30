NASA успешно запустила марсоход «Perseverance» (Настойчивость)

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) провело успешный запуск с мыса Канаверал ракеты-носителя Atlas V с американским марсоходом «Perseverance» (Настойчивость), а также компактным вертолетом Ingenuity.

В течение следующих 7 месяцев аппараты будут двигаться в сторону Марса, после чего произведут посадку на Красной планете. Как ожидается, марсоход достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года. Главной задачей миссии станет поиск следов жизни на Марсе. В частности, марсоход будет обследовать дно древнего высохшего озера в глубине марсианского кратера в поисках следов древней жизни.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS — NASA (@NASA) July 30, 2020

Не менее важной задачей нового марсохода станет сбор образцов марсианского грунта. В рамках будущей миссии NASA на Красную планету, запланированной на 2026 год, эти образцы планируется впервые в истории доставить на Землю для изучения. Кроме того, марсоход займется изучением климата Марса и попытается синтезировать кислород из его атмосферы.

Вместе с марсходом NASA отправило на Марс образцы различных материалов, которые в перспективе будут использоваться для производства скафандров астронавтов для пилотируемых миссии к Луне, а в дальнейшем и к самому Марсу.

Что касается вертолета Ingenuity, то он отправлен на Марс для проверки возможности использования подобных аппаратов. Если он сможет подняться в воздух, это станет первым управляемым атмосферным полетом за пределами Земли. Его задачей также станет разведка поверхности вокруг марсохода.