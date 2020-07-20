20.07.2020

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Nar продолжает оказывать коммуникационную поддержку врачам, борющимся с коронавирусом

Оператор Nar в очередной раз предоставил бесплатную мобильную связь медицинскому персоналу, лечащему людей, зараженных вирусом, и делающему все возможное, для предотвращения его распространения. Совместно с Министерством здравоохранения, Nar пополнил баланс номеров врачей ряда больниц и поликлиник, присоединившихся к борьбе с коронавирусом. Целью инициативы является обеспечение регулярного общения врачей с людьми, инфицированными COVID-19.

Напомним, что ранее мобильный оператор предоставлял бесплатную мобильную связь медицинскому персоналу, работающему для предотвращения распространения коронавируса и людям наблюдающимся в больницах специального режима. Совместно с TƏBİB, Nar, раздал карты оплаты Nar на сумму 50 манатов карантинным больницам и медицинским центрам.

Отметим, что Nar активно участвует в ряде важных социальных проектов по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) в стране.

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