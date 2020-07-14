Nar и TƏBİB объявили о старте конкурса “Герои Дня”

Nar запускает конкурс “Герои Дня” в сотрудничестве с TƏBİB, чтобы представить людей, которые продолжают обслуживать граждан в различных областях в период пандемии коронавирусной инфекции. Конкурс расскажет истории людей, которые рискуют своей жизнью в ходе своей повседневной работы в период борьбы с пандемией, о социальных проектах и инициативах, реализованных во время карантина. Целью распространения таких историй является как знакомство населения с героями, так и поддержка продвижения социальной ответственности в массы.

В качестве героев своих рассказов авторы могут выбрать врачей, учителей, продолжающих обучать детей посредством онлайн-уроков, полицейских, работников супермаркетов, курьеров доставки, представителей службы поддержки клиентов, журналистов, проводящих репортажи из больниц специального режима, а также людей, создающих группы добровольной помощи, и в целом всех, кто участвует в предоставлении помощи гражданам в период пандемии.

Условия конкурса:

Конкурс открыт как для журналистов, так и для пользователей социальных сетей.

Основное требование к публикациям — отразить реальные истории, предварительно получив согласие об их распространении у лиц, о которых идет речь. Статья также может быть написана непосредственно со слов главного героя.

С согласия героя в статью могут быть добавлены фотографии и видео.

Публикация также может быть в формате интервью.

Максимальное количество символов для публикаций

Для того чтобы присоединиться к конкурсу, журналисты должны отправить ссылку на статью после ее публикации в СМИ с упоминанием, что она была подготовлена в рамках конкурса, проводимого совместно Nar и TABİB на [email protected] .

. Пользователи социальных сетей также должны отправить свои истории на электронный адрес [email protected] . Помимо этого, они могут поделиться историями в своих социальных сетях, используя хэштеги конкурса (#GününQəhrəmanları #Nar #TƏBİB).

Победителей конкурса определит жюри, в состав которого войдут медиа эксперты. Победители получат смартфоны Samsung S10 +, Huawei P30 Pro, денежный приз в размере 500 манатов, а обладатели трех поощрительных мест получат денежный приз в размере 300 манатов. Крайний срок для участия в конкурсе — 10 августа. В случае возникновения вопросов, обращайтесь по электронной почте [email protected].