На французском сайте Amazon появилась цена и дата начала продаж PS5

Если это окажется правдой, то приобрести новую консоль PlayStation 5 можно будет уже 20 ноября за менее чем 500 долларов. Как сообщает Forbes, эта страница была замечена пользователем Twitter Беном Гескиным (Ben Geskin), которому удалось сделать снимок экрана, прежде чем она была удалена с сайта.

PlayStation 5 Price: 499€? Digital Edition: 399€? Not bad 👌 pic.twitter.com/JMA3Mj39U5 — Ben Geskin (@BenGeskin) June 16, 2020

Что касается цены, то стандартная PS5 была оценена в 499 евро, в то время как Digital Edition стоит всего 399 евро. Это соответствует 560 и 450 долларам соответственно, но надо учитывать, что во Франции налог с продаж составляет 20%. Без учета налога реальная цена консоли составит 450 и 360 долларов соответственно.

Если PS5 действительно будет стоить 450 долларов, то это будет приемлемо для большинства новых пользователей, особенно с учетом повышения производительности и перехода на SSD-накопитель. Дата запуска — 20 ноября — попадает на неделю, когда празднуется День Благодарения. Возможно, запуск в США произойдет за неделю до Европы, чтобы максимизировать продажи до Черной пятницы, в рамках которой розничные продавцы смогут предлагать телевизоры 4K HDR по сниженной цене потребителям, которые только что купили PS5.