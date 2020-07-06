MSI Pro MP241: профессиональный монитор с 23,8″ панелью Full HD

Компания MSI анонсировала профессиональный монитор Pro MP241, предназначенный для дизайна, проектирования веб-сайтов и т. п.

В основе лежит матрица IPS с диагональю 23,8 дюйма, обладающая разрешением Full HD. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB. Время отклика равно 7 мс, частота обновления — 60 Hz. Панель обладает яркостью 220 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Монитор имеет антибликовое покрытие, которое уменьшает нагрузку на глаза. Снижению утомляемости также призван способствовать режим Eye Saver, уменьшающий долю синего цвета в подсветке.

Приложение Display Kit предлагает дополнительные функции и настройки монитора. Среди вспомогательных инструментов, предлагаемых приложением, имеется виртуальная клавиатура.

Подставка монитора позволяет изменять угол наклона экрана в диапазоне 20 градусов. MSI Pro MP241 оснащен цифровым интерфейсом HDMI 1.4 и аналоговым разъемом D-Sub. При габаритах 541 x 416 x 181 мм монитор весит 2,61 кг. Цену компания не называет.