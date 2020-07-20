MSI анонсировала обновленные ноутбуки серии Modern 14

Компания MSI анонсировала обновленные портативные компьютеры семейства Modern 14.

Устройства оборудованы 14-дюймовым дисплеем формата Full HD. Обеспечивается 100% охват цветового пространства sRGB.

В качестве аппаратной платформы используются процессоры AMD и Intel. Модели на платформе AMD оснащаются Ryzen 7 4700U или Ryzen 5 4500U. Обработкой графики занят интегрированный контроллер. Intel-версии могут комплектоваться процессором Core i7-10510U, Core i5-10210U или Core i3-10110U. Допускается установка дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce MX350 или GeForce MX330 с 2 Gb памяти. Все устройства поддерживают до 32 Gb оперативной памяти DDR4 и быстрого твердотельного накопителя NVMe M.2 SSD.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 51 Вт·ч. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порты USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 2.0 Type-A, слот microSD, клавиатуру с подсветкой. Через интерфейс HDMI изображение может выводиться на внешний монитор или телевизор. Габариты составляют 319 × 220,2 × 16,9 мм, вес — 1,3 кг.

Сведений об ориентировочной цене обновленных ноутбуков MSI Modern 14 на данное время нет.