Министерство транспорта, связи и высоких технологий проведет мероприятие Global Game Jam Next

При совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Центра акселерации SUP и Tech Academy пройдет мероприятие Global Game Jam Next.

Основная цель Global Game Jam Next заключается в оказании поддержки подросткам и молодым людям в возрасте 12-17 лет, заинтересованным в обретении навыков создания видеоигр, получить базовые знания в этой области. Данная программа обучения, способствуя выявлению их потенциала в кодировании, поможет им получить технические знания.

Мероприятие, которое пройдет 13-24 июля, будет состоять из двух частей. В первой части (13-17 июля) для участников будут организованы видеоуроки по программированию и навыкам разработки игр.

Во второй части (20-24 июля) участники, применяя полученные знания, смогут разработать игры на основе своих идей.

Для участия в программе следует пройти регистрацию по следующей ссылке.

Отметим, что получающие инклюзивное образование будут заниматься отдельно при участии специальных менторов в целях повышения поощрения кодирования в сфере инклюзивного образования, усиления их интереса к технологическим новшествам.