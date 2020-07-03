03.07.2020

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Microsoft рассказала о функциях новой сборки Windows 10

Microsoft Windows 10

Компания Microsoft рассказала об изменениях новой сборки Windows 10, которые уже проходят тестирование в программе Insider Preview перед релизом. На сайте компании появилось описание готовящихся нововведений и скриншоты новой сборки.

Одним из нововведений будет дизайн меню «Пуск». Кроме того, изменятся иконки некоторых стандартных приложений, они будут приведены к общей концепции Fluent Design, продвигаемой Microsoft.

Меню многозадачности также подвергнется изменениям. Теперь сочетание клавиш Alt + Tab позволит переключаться не только между открытыми приложениями, но и между вкладками в браузере Edge. Настроить функцию можно в пункте «Многозадачность» в меню «Система».

Для новых пользователей появится возможность настроить под себя панель задач на основе готовых шаблонов. На уже существующие учетные записи опция распространяться не будет.

Другие нововведения: можно быстро отключить уведомления о новых публикациях в социальных сетях или других сообщениях, быстрое копирование содержимого окна характеристик системы, оптимизация отображаемой информации о состоянии служб безопасности ПК, возможность переноса функций из панели управления в меню системных настроек и т.д.

Ознакомиться с полным списком изменений версии Windows 10 Insider Preview Build 20161 можно в официальном блоге разработчиков.

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