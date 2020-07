Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition

Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition в преддверии запуска Xbox Series X. При этом прекращать выпуск Xbox One S в компании пока не собираются.

«Ввиду приближения эры Xbox Series X мы предпринимаем вполне логичный шаг — прекратить производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition. Xbox One S продолжит выпускаться и продаваться по всему миру», — заявил представитель Microsoft изданию The Verge.

Прекращение производства консолей не означает, что они сразу пропадут с прилавков магазинов. Но со временем это конечно произойдет. Многие игры для Xbox One можно будет запустить на Xbox Series X.

Напомним, что 23 июля компания Microsoft проведет презентацию Xbox Games Showcase — она будет посвящена играм для Xbox Series X.