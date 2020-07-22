Microsoft показала будущий интерфейс Office для всех устройств

Компания Microsoft опубликовала короткометражный видеоролик, демонстрирующий интерфейс Office, который будет представлен в ближайшем будущем для ПК и мобильных устройств.

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«Следующая волна изменений в Microsoft 365 UX пойдет еще дальше за счет исчезновения цветов бренда из заголовков приложений и внедрения адаптивного управления. Благодаря этому пользователи смогут перемещать упрощенную панель инструментов внутри рабочего пространства в место, где, по их мнению, она будет наиболее полезной», — сказал корпоративный вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман (Jon Friedman).

Ожидается, что в будущем Microsoft добавит поддержку адаптивных команд. Таким образом, ленточный интерфейс Ribbon UI будет заменен панелью инструментов, которую можно будет перетаскивать по рабочему пространству. С ее помощью пользователи смогут выполнять разные действия, задействовав для этого контекстные меню. В настоящее время Microsoft только разрабатывает этот интерфейс.

Когда именно обновленный пользовательский интерфейс будет интегрирован в продукты Microsoft, пока неизвестно. Отмечается, что некоторые изменения могут быть интегрированы в обозримом будущем, тогда как другая их часть находится на этапе разработки.