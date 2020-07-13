14.07.2020

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Microsoft Natick 3 — подводный ЦОД нового поколения

Natick 3

Первый концепт Natick представлял собой стойку с серверами в стальной оболочке, которую опустили в океан, чтобы проверить работоспособность идеи. Попытка была удачной, Microsoft доказала, что можно использовать обычные серверы, развернутые в компактном корпусе на расстоянии 200 км в океане, что примерно давало задержку в 1 мс (2 мс в обе стороны). Первая версия Natick была развернута у берегов Калифорнии и проработала 105 дней, что подтвердило жизнеспособность концепта.

Два года спустя Microsoft Research погрузила под воду 14 стоек с серверами у побережья Шотландии. Этот регион был выбран не случайно: именно здесь используется множество возобновляемых источников энергии, что позволило сделать новый Natick еще более экологичным.

После более чем года работы Natick второго поколения, Microsoft поделилась некоторыми данными. С точки зрения эффективности энергопотребления, Natick демонстрирует коэффициент PUE в 1,07. Это очень мало для текущего производственного центра обработки данных. Низкий PUE означает снижение эксплуатационных расходов, а также делает Natick более экологичным. Обычный наземный ЦОД использует 4,8 литра воды на кВт/ч, при этом Natick не потребляет воду для работы, однако использует ее по-другому. Этот аспект особенно актуален для стран, в которых существует дефицит воды и охлаждение ЦОД превращается в существенную проблему.

Natick 3 состоит из 12 цилиндрических корпусов, закрепленных на большой стальной раме, в которой проложены коммутационные кабели и кабели питания. Общая длина ЦОД составляет 90 м. С каждой стороны конструкции есть балластные цистерны для транспортировки и упрощения установки. Общая мощность системы достигает 5 МВт, но при необходимости могут быть построены и более крупные структуры, так как конструкция модульная и позволяет легко масштабировать мощность при необходимости.

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