Microsoft бесплатно обучит цифровым навыкам 25 млн. человек

Корпорация Microsoft запустит новую программу обучения, которая поможет 25 млн. человек приобрести цифровые навыки, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Microsoft надеется, что уже к концу года люди смогут повысить свою квалификацию. Программа нацелена в первую очередь на тех, кто потерял работу из-за пандемии COVID-19. Расширенный доступ к цифровым навыкам станет важным шагом в ускорении восстановления экономики, считает компания.

Программа объединит ресурсы и данные как самой Microsoft, так и принадлежащих ей проектов LinkedIn и GitHub. На основе их статистики компания выделила 10 самых востребованных профессий и навыки, которые необходимы для освоения каждой из них. В блоге Microsoft перечислены такие профессии, как разработчик программного обеспечения, менеджер проектов, представитель по продажам, специалист по цифровому маркетингу и графический дизайнер.

Доступ к обучающему контенту будет свободным до конца марта 2021 года. Компания выпишет сертификат о пройденном курсе для подтверждения полученных навыков (за 15 долларов). Кроме того, участники программы получат бесплатный доступ к инструментам компании по поиску работы. Все ресурсы будут объединены на платформе opportunity.linkedin.com и будут доступны на четырех языках: английском, французском, немецком и испанском.

Помимо этого, Microsoft выделит 20 млн. долларов в виде грантов некоммерческим организациям на поддержку людей, пострадавших от кризиса. 5 млн. долларов будут направлены организациям, которые помогают исключительно «цветным» людям. Компания также пообещала предоставлять аналитику на основе данных сервиса LinkedIn Economic Graph правительствам, чтобы они могли лучше понимать потребности экономики на местном уровне.