Mercedes-Benz S-класса получит дисплей дополненной реальности

Компания Mercedes-Benz представит новый S-Class 2021 модельного года в сентябре 2020 года.

Это будет первый в мире автомобиль, который оснащен дисплеем дополненной реальности: изображение на лобовом стекле будет в реальном времени реагировать на данные с множества датчиков, включая камеры.

Ready for the next level of displays? The augmented reality head-up display (AR-HUD) of the new #SClass provides loads of #augmentedreality content for #drivingassistance systems and navigation information. #MercedesBenz #MBUX pic.twitter.com/LwGqGJvRjB — Daimler AG (@Daimler) July 10, 2020

Дисплей представляет собой проекционную систему, главной в которой будет цифровое зеркальное устройство (digital mirror device или DMD) от Texas Instruments. DMD имеет разрешение 1,3 мегапикселя и проецирует изображение на дисплей перед глазами пользователя с обзором 10 градусов по горизонтали и 5 градусов по вертикали. Пользователь будет воспринимать графику так, будто она появляется на 77-дюймовом мониторе на расстоянии 10 м, отмечают в компании.

Дисплей с помощью дополненной реальности сможет показать расстояние до объектов и навигацию с помощью стрелок, предупредит об опасном приближении к границе дороги, выделит ближайшие повороты, а также поставит путевую точку в конце заданного системе навигации маршрута.