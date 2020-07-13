13.07.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиMercedes-Benz S-класса получит дисплей дополненной реальности

Mercedes-Benz S-класса получит дисплей дополненной реальности

Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz представит новый S-Class 2021 модельного года в сентябре 2020 года.

Это будет первый в мире автомобиль, который оснащен дисплеем дополненной реальности: изображение на лобовом стекле будет в реальном времени реагировать на данные с множества датчиков, включая камеры.

Дисплей представляет собой проекционную систему, главной в которой будет цифровое зеркальное устройство (digital mirror device или DMD) от Texas Instruments. DMD имеет разрешение 1,3 мегапикселя и проецирует изображение на дисплей перед глазами пользователя с обзором 10 градусов по горизонтали и 5 градусов по вертикали. Пользователь будет воспринимать графику так, будто она появляется на 77-дюймовом мониторе на расстоянии 10 м, отмечают в компании.

Дисплей с помощью дополненной реальности сможет показать расстояние до объектов и навигацию с помощью стрелок, предупредит об опасном приближении к границе дороги, выделит ближайшие повороты, а также поставит путевую точку в конце заданного системе навигации маршрута.

ТЕГИ:
Выпущен дистрибутив Linux, воспроизводящий возможности Windows 10
Xiaomi представила детский мобильный телефон в форме игровой консоли
Новости по теме
Автомобили
Mercedes-Benz и Nvidia создадут
VR
Snapchat запустила простой веб-р
Мобильные приложения
Facebook закрывает MSQRD —
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!