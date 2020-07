Mercedes-Benz S-класса получит дисплей дополненной реальности

Компания Mercedes-Benz представит новый S-Class 2021 модельного года в сентябре 2020 года.

Это будет первый в мире автомобиль, который оснащен дисплеем дополненной реальности: изображение на лобовом стекле будет в реальном времени реагировать на данные с множества датчиков, включая камеры.

Ready for the next level of displays? The augmented reality head-up display (AR-HUD) of the new #SClass provides loads of #augmentedreality content for #drivingassistance systems and navigation information. #MercedesBenz #MBUX pic.twitter.com/LwGqGJvRjB

— Daimler AG (@Daimler) July 10, 2020