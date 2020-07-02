02.07.2020

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MediaTek S900 — платформа для smart-телевизоров 8К

MediaTek S900

Компания MediaTek официально представила новую однокристальную платформу S900, а также ее более простую версию MT9652.

Платформы предназначены для использования во флагманских телевизорах, на их базе построены дебютирующие сегодня OLED-телевизоры Xiaomi Mi TV Master Series. S900 также используется в телевизорах Samsung 8K QLED.

MT9652 предназначена для использования в телевизорах с разрешением 4К. В ее основе – четыре ядра ARM Cortex-A73 частотой до 1,4 GHz, многоядерный графический процессор и отдельный движок ускорения приложений искусственного интеллекта. Поддерживаются технологии HDR10/10+, Dolby Vision, HLG. Искусственный интеллект обеспечивает распознавание и улучшенную прорисовку лиц в реальном времени, а также автоматическую подстройку яркости, контрастности и резкости. Также он отвечает за работу системы шумоподавления. MT9652 поддерживает интерфейс HDMI 2.1a и HDMI VRR.

S900 это улучшенная и более функциональная версия MT9652 – с поддержкой разрешения 8К и Wi-Fi 6, а также большим акцентом на интеллектуальные возможности. Помимо того, что есть в MT9652, добавлен голосовой помощник. С помощью него можно управлять различными функциями не только телевизора, но и умными устройствами домашней сети.

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