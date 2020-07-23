MediaTek представила процессор Dimensity 720 для 5G-смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek представила новую однокристальную систему для смартфонов среднего уровня с поддержкой сетей 5G — Dimensity 720. Особенностью новинки стала поддержка технологии MediaTek 5G UltraSave, которая экономит заряд аккумулятора за счет интеллектуальной настройки модема во время его активности.

Как отмечает компания, благодаря двум высокопроизводительным ядрам ARM Cortex-A76, работающим на частоте до 2 GHz в связке с шестью энергоэффективными Cortex-A55, этот процессор способен обеспечить высокое быстродействие приложений. Новинка оснащена графическим процессором ARM Mali-G57. Такая комбинация железа поддерживает дисплеи с частотой обновления 90 Hz и разрешением до 2520 x 1080 пикселей, а также стандарт HDR 10+. Устройство предназначено для работы с оперативной памятью LPDDR4 (до 12 Gb) и накопителями стандарта UFS 2.2 с высокими показателями скорости чтения и записи.

Процессор поддерживает новейшие технологии подключения, включая объединение двух несущих частот (2CC CA), передачу голоса в сетях 5G NR (VoNR), а также двойного режима ожидания (DSDS). Чип поддерживает как автономные (SA), так и неавтономные (NSA) сети, но работает только в частотах ниже 6 GHz. Dimensity 720 поддерживает камеры с разрешением 64 Мп или две в комбинации 20 Мп + 16 Мп. Кроме того, чип получил возможность работать с несколькими голосовыми помощниками.