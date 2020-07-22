Mastercard открывает доступ к своей платежной системе для криптовалютных компаний

20 июля Mastercard опубликовал пресс-релиз, согласно которому открывается доступ для криптовалютных проектов к программе Mastercard Accelerate, обеспечивающей взаимодействие финансово-технических компаний с платежной системой.

Упрощая криптовалютным компаниям доступ к своей программе, в Mastercard подчеркнули, что они должны следовать общим принципам: обеспечивать надежную защиту потребителей (в области конфиденциальности и безопасности), работать в соответствии с законами и нормативными актами, придерживаться стандартов в борьбе с отмыванием денег, а также создавать равные условия для всех заинтересованных сторон, таких как финансовые учреждения, розничные продавцы и операторы мобильной связи.

«Рынок криптовалют продолжает развиваться, и Mastercard продвигает его вперед, создавая безопасные и надежные условия для потребителей и бизнеса в рамках современной цифровой экономики», — прокомментировал это событие исполнительный вице-президент по цифровым активам Mastercard Радж Дамодхаран (Raj Dhamodharan).

Wirex стал первым криптовалютным стартапом, принявшим участие в программе Mastercard Accelerate. Новому партнеру будет оказана помощь в интеграции технологий Mastercard, он сможет воспользоваться опытом платежного гиганта в области кибербезопасности, а также его маркетинговыми исследованиями.

Таким образом, проект Wirex получил возможность выпускать криптокарты в системе Mastercard. Карты Wirex позволят хранить и тратить как фиатные, так и цифровые валюты. Владельцы карт смогут конвертировать криптовалютные активы в фиат и совершать покупки в точках продаж, принимающих Mastercard.

Криптовалютный стартап Wirex имеет лицензию Управления финансового надзора Великобритании и предоставляет своим клиентам сервис по автоматической конвертации цифровых валют в традиционные. Изначально компания выпускала карты в платежной системе Visa, но теперь сможет воспользоваться системой Mastercard.