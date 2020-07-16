Массовый взлом аккаунтов Twitter

Этой ночью массовой компрометации подверглось множество аккаунтов Twitter, среди которых были Билл Гейтс, Илон Маск, Джефф Безос, Джо Байден, Барак Обама, Уоррен Баффет, Канье Уэст, Ким Кардашян, компании Apple и Uber, крупнейшие криптовалютные биржи CoinDesk, Binance и Gemini, а также многие другие. Для большинства этих учетных записей была включена двухфакторная аутентификация, которая не остановила хакеров.

Получив доступ к топовым аккаунтам, неизвестные злоумышленники устроили фальшивую раздачу биткоинов. Сообщения хакеров сулили пользователям огромные прибыли. Они просили прислать им небольшое количество криптовалюты, обещая удвоить и вернуть любую полученную сумму. Хотя настоящие владельцы аккаунтов и сотрудники социальной сети пытались удалять эти сообщения, они тут же появлялись снова. Некоторые из таких твитов содержали ссылку на сайт, который позже был удален. Как это ни странно, но даже в 2020 году нашлось немало людей, которые поверили, что Билл Гейтс, Илон Маск и другие известные компании и личности вдруг начали раздавать биткоины. К утру мошенникам удалось получить около 13 BTC, то есть около 120000 долларов.

Как компания Twitter допустила столь массовую атаку, пока остается неясным. Ночью специалисты компании были вынуждены на несколько часов отключить возможность писать сообщения для всех верифицированных аккаунтов, а также запретить сброс паролей и ряд других функций. В настоящее время многие аккаунты все еще могут сталкиваться с блокировками. Также в какой-то момент социальная сеть стала автоматически удалять сообщения, содержащие адрес кошелька злоумышленников, и любые сообщения, похожие по структуре на скамерское послание.

Глава Twitter Джек Дорси сообщает, что это крайне тяжелый день для компании и обещает, что расследование произошедшего будет максимально прозрачным. Владельцам обещают вернуть доступ к этим аккаунтам сразу же, как только станет ясно, что они в безопасности и угроза устранена.