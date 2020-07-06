Линус Торвальдс больше не занимается программированием

Создатель ОС Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что больше не занимается программированием. Вместо программного кода он теперь пишет электронные письма. Это заявление Торвальдс сделал в рамках беседы с вице-президентом VMware Дирком Хонделом (Dirk Hohndel) на конференции Open Source Summit and Embedded Linux Conference Europe.

Торвальдс подчеркнул, что он больше не программист, отметив, что большую часть рабочего времени он проводит в почтовом приложении, общаясь с другими разработчиками.

«Я читаю электронные письма, я пишу электронные письма, я больше не программирую», — сказал Торвальдс.

Он также отметил, что иногда ему все же приходится писать программный код, но делает он это исключительно все в том же почтовом клиенте в рамках общения с разработчиками, занимающимися развитием Linux. В качестве примера он привел ситуацию, когда программисты присылают ему на оценку тот или иной кусок кода. В ответ на такое сообщение Торвальдс тут же вносит корректировки, причем чаще всего даже не компилируя код для проверки, и отправляет обратно с комментарием «я думаю, это должно выглядеть так».

Даже переключившись с написания программного кода на электронные письма, Линус Торвальдс отвечает далеко не на каждое из них.