LG представила первый в мире IPS-монитор формата 4K с временем отклика 1 мс

Компания LG представила игровой монитор UltraGear 27GN950, который является приемником модели 27GL850. Устройство выполнено в новом дизайне с обновленным логотипом UltraGear. На тыльной стороне находится светодиодное кольцо.

Производитель называет новинку первым в мире IPS-монитором формата 4K с временем отклика в 1 мс (GtG). Применена матрица Nano IPS размером 27 дюймов по диагонали с разрешением 3840 × 2160 пикселей. Панель имеет сертификацию VESA DisplayHDR 600. Заявлено 98% охвата цветового пространства DCI-P3. Монитор поддерживает функцию аппаратной калибровки, что позволяет добиться максимально точной цветопередачи с использованием фирменной технологии Nano IPS.

Типовая яркость — 400 кд/м2, частота обновления составляет 144 Hz. Технология NVIDIA G-SYNC помогает улучшить качество игрового процесса за счет повышения плавности и устранения эффекта разрыва кадра. В набор интерфейсов входят разъемы HDMI (×2) и DisplayPort, а также порты USB 3.0. Подставка позволяет использовать панель в альбомной и портретной ориентациях.

В продажу монитор LG UltraGear 27GN950 поступит по ориентировочной цене 750 долларов.