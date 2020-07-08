08.07.2020

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LG представила модульный дисплей LSAA

LG LSAA

Компания LG Electronics представила светодиодный дисплей LSAA. Особенностью новинки стала возможность модульной сборки для увеличения диагонали. LSAA примечателен более высоким качеством изображения и уменьшенным количеством кабелей, обеспечивающим простоту монтажа.

Блочная конструкция значительно упрощает процесс сборки больших дисплеев, сохраняя соотношение сторон 16:9. LSAA спроектирован на базе хаба размером 600 х 337,5 x 44,9 мм, который обеспечивает подачу питания и сигнала на весь модульный экран с разрешением до 4K. Соединение модулей осуществляется посредством бесконтактных разъемов без использования дополнительных кабелей.

Новинка работает на базе процессора обработки изображений LG Alpha 7, который анализирует сигнал с помощью ИИ-алгоритмов. Минимальное расстояние между светодиодами (около 0,9 мм) позволяет достичь качественного изображения даже при просмотре на небольшом расстоянии.

Фирменный комплект креплений позволяет создать дисплеи разных конфигураций в соответствии с требованиями пользователей.

Стоимость модульного дисплея LG LSAA будет объявлена позднее.

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