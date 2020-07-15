Lenovo займется созданием суперкомпьютера для Института имени Макса Планка

Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) сообщило о подписании контракта на поставку нового высокопроизводительного компьютера для Общества по содействию науке имени Макса Планка (Max Planck).

Суперкомпьютер будет установлен в городе Гархинг-бай-Мюнхен. Управлять им будет Вычислительный и информационный центр Общества Макса Планка (Max Planck Computing and Data Facility, MPCDF). Полноценный ввод в эксплуатацию всей системы запланирован на начало следующего года. В дополнение к поставке инфраструктуры охлаждения, аппаратного и программного обеспечения, проект стоимостью 20 млн. евро также включает предоставление эксплуатационной поддержки и комплексных услуг Lenovo.

Суперкомпьютер, оснащенный технологией жидкостного охлаждения Lenovo Neptune, будет предоставлять вычислительные мощности различным институтам Общества Макса Планка, внося существенный вклад в науку и исследования. Новая система значительно увеличит мощности развернутого в 2018 году комплекса высокопроизводительных вычислений, обеспечив совокупную пиковую производительность на уровне 12 петафлопс.

Новая система Lenovo, оснащенная более чем 100000 ядер и новейшими графическими процессорами, будет способна поддерживать передовые исследования, обеспечив при этом высокую энергоэффективность. В отличие от своего предшественника, новый кластер высокопроизводительных вычислений Общества Макса Планка оснащен двухступенчатой системой водяного охлаждения. На первом этапе основные компоненты плат охлаждаются напрямую с использованием медных трубок с циркулирующей жидкостью. На втором этапе стойки дополнительно охлаждаются с помощью теплообменников на базе водяного охлаждения, установленных в задние дверцы (Lenovo Rear Door Heat Exchanger). Они позволяют отводить в жидкость 100% так называемого конвективного тепла. Такой процесс охлаждения значительно снижает потребление энергии и позволяет процессорам работать в оптимальном режиме. Кроме того, концепция двухступенчатого охлаждения значительно повышает общую энергоэффективность системы охлаждения: тепло не рассеивается в окружающем ЦОД воздухе, что, в свою очередь, снижает потребность в энергии для его охлаждения.

По завершении первоначальной подготовительной работы в марте специалисты Lenovo уже начали развертывание инфраструктуры охлаждения. Ввод в эксплуатацию первой подсистемы запланирован на это лето. В начале 2021 года система будет оснащена новейшими чипами Intel и графическими процессорами NVIDIA A100.

Помимо поставки инфраструктуры и оборудования, Lenovo Data Center Group также будет управлять обслуживанием кластера и предоставлять вычислительному и информационному центру Общества Макса Планка все необходимые услуги в рамках контракта.