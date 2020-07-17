Lenovo представила ряд игровых компьютеров на базе процессоров AMD Ryzen

Компания Lenovo представила обновленный модельный ряд мобильных и настольных игровых компьютеров Legion 5. Вся серия использует исключительно процессоры AMD Ryzen.

Lenovo анонсировала 15- и 17-дюймовые версии ноутбука Legion 5 в апреле. Теперь были объявлены их модификации, в которых используются процессоры AMD Ryzen 7 4800H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060. Обе модели оснащаются Full HD-матрицами с частотой обновления 144 Hz. Объем оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3200 MHz, составляет до 16 Gb, емкость SSD-накопителей — до 1 Tb.

15-дюймовая модель поступит в продажу в августе по цене от 1020 долларов, а 17-дюймовая выйдет в сентябре по стоимости от 1090 долларов.

Кроме того, была представлена версия ноутбука Legion 5P с объемом оперативной памяти до 32 Gb, немного уменьшенными габаритами, а также динамиками Harman/Kardon с поддержкой Dolby Atmos.

Обновлена была и игровая модель начального уровня, которая получила название IdeaPad Gaming 3. Ноутбук основан на том же процессоре, что и старшие модели, однако в качестве видеоадаптера используется GeForce GTX 1650 Ti, а частота обновления экрана составляет 120 Hz. Продажи ноутбука начнутся в этом месяце по цене от 660 долларов.

Настольный ПК Legion Tower 5 сможет предложить пользователям 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER. В максимальной комплектации будут установлены два SSD-накопителя емкостью по 1 Tb и два 2 Tb жестких диска. Объем оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3200 MHz, составляет до 128 Gb.

Стоимость базовой комплектации составит 830 долларов.

Также Lenovo представила новый IdeaCentre Gaming 5, основанный на Ryzen 7 3700X и оборудованный видеокартой GeForce RTX 2060. Стоимость пока не названа.