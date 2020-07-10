Lenovo представила портативный сенсорный дисплей ThinkVision M14t

Компания Lenovo на прошлогоднем Mobile World Congress представила портативный дисплей ThinkVision M14, который предназначен для увеличения рабочей площади экрана. Но в этой модели не было поддержки сенсорного ввода. Теперь Lenovo анонсировала сенсорную версию этого дисплея — ThinkVision M14t.

Монитор получил 14-дюймовую матрицу разрешением FullHD с сенсорной функциональностью (до 10 прикосновений одновременно). При использовании стилуса дисплей распознает 4096 степеней нажатия. Теперь можно рисовать, создавать эскизы и записи на ноутбуке или компьютере, даже если они изначально не поддерживают подобный ввод информации.

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Монитор можно использовать как в альбомной, так и в портретной ориентации, есть поддержка автоматического поворота экрана. С помощью регулируемой подставки можно устанавливать дисплей под разными углами. Вес составляет всего 698 гр. Для подключения и зарядки предусмотрены разъемы USB-C.

Стоимость портативного сенсорного дисплея Lenovo ThinkVision M14t составляет 499 долларов.