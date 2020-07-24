«Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

С января 2019 года «Лаборатория Касперского» обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».

Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак. В числе найденных файлов были троянцы с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.

Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в Азербайджане: КиноПоиск HD, Okko, IVI.

«Люди все активнее пользуются онлайн-кинотеатрами. Как отмечают наши эксперты, в период пандемии коронавируса интерес широкой аудитории к подобным сервисам особенно возрос, ведь многие из этих ресурсов открывали бесплатный доступ к большому числу фильмов и сериалов. Популярность интернет-платформ для просмотра кино киберзлоумышленники, конечно, стараются обернуть в свою пользу. Поэтому лучше смотреть сериалы и фильмы на официальных площадках», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы снизить риск столкнуться с вредоносным софтом, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения;

не скачивать файлы с неофициальных ресурсов;

установить надежное защитное решение, такое как Kaspersky Security Cloud, которое предоставляет всестороннюю защиту для всех типов устройств.

Анонимизированные данные на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за период с января 2019 по апрель 2020 года.