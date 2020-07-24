«Лаборатория Касперского»: каждый пятый в мире пользователь сталкивался с последствиями социальных рейтингов

По данным глобального опроса «Лаборатории Касперского», 18% пользователей во всем мире хотя бы раз испытывали проблемы с доступом к финансовым услугам из-за информации, размещенной ими в социальных сетях. Причем треть этой группы (32%) составили молодые люди в возрасте 25-34 лет, то есть активные пользователи интернета.

Каждый пятый респондент (21%) отмечал, что уже сталкивался с так называемым «социальным рейтингом» — системой оценки потенциала человека на основе его поведения в сети, круга общения и прочих факторов.

Внедрение социальных рейтингов в том или ином виде получило распространение в первую очередь за рубежом благодаря повсеместному использованию социальных сетей, а также возможности обрабатывать большие массивы данных. С помощью автоматизированных алгоритмов организации анализируют открытую информацию о пользователе и на основе нее принимают решения, связанные с предоставлением ему того или иного сервиса. Согласно опросу «Лаборатории Касперского», чаще всего потребители сталкиваются с социальными рейтингами, когда пытаются получить финансовые услуги (57%), услуги страхования (40%), здравоохранения (40%), а также во время онлайн-шопинга (48%).

В то же время есть те, кто готов сам предоставлять необходимые данные о себе, чтобы получить определенную выгоду. Более открыто пользователи могут вести себя в социальных сетях: 67% сказали, что предоставят доступ к своему аккаунту, чтобы получить скидку на товары, 62% — чтобы добиться желаемой вакансии, 48% — чтобы снять более комфортное жилье.

Несмотря на то, что системы социального скоринга в том или ином виде все больше проникают в повседневную жизнь, существует некоторая неопределенность относительно того, насколько они справедливы и какие конкретно факторы учитываются при составлении оценок. В ходе опроса «Лаборатории Касперского» 45% респондентов признались, что не понимают, как именно работают подобные метрики. Кроме того, поскольку технологии социальных рейтингов основаны на автоматизированных алгоритмах, они могут быть уязвимы для различных манипуляций. Как и любые другие цифровые системы, скоринговые системы не застрахованы от ошибок и разнообразных типов атак, что может привести к несправедливому повышению или наоборот занижению рейтинга.

«Изначально социальные рейтинги создавались для того, чтобы улучшить сферу услуг, при этом не ясно, к какому объему личной информации может запрашиваться доступ. Более того, вычисляя рейтинг на основе большого числа параметров, скоринговая система не объясняет, как она пришла к тому или иному выводу. Нашим экспертам известны случаи, когда алгоритмы делали некорректные выводы на базе статистических обобщений», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

В опросе «Социальные кредиты и безопасность: охватывая мир рейтингов» приняли участие более 10 тысяч человек из 21 страны.