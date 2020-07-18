Кто входит в рейтинг 50 самых инновационных компаний 2020 года

По оценкам экспертов, если созданная в 60-х годах прошлого века типичная компания могла удерживать лидерство в течение более 60 лет, то в настоящее время средняя продолжительность нахождения на пике не превышает 18 лет. В сегодняшнем быстро меняющемся мире компании должны оставаться актуальными, чтобы выжить. По этой причине бизнесу необходимо уделять приоритетное внимание инновациям. Эта инфографика, созданная ресурсом visualcapitalist.com, отображает список 50 самых инновационных компаний в 2020 году.

Опрос, предоставивший такие результаты, был проведен компанией Boston Consulting Group (BCG), и базировался на количестве голосов, отданных руководителями компаний, отраслевых экспертных обзорах, различных отраслевых индексах и общей доходности акций.