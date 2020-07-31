Крупнейшие IT-компании после отчетов подорожали на 250 млрд. долларов

Совокупная рыночная капитализация четырех крупнейших IT-компаний США — Amazon, Apple, Facebook и Alphabet, в четверг увеличилась на 250 млрд. долларов после завершения основных торгов, когда компании с разницей в полчаса опубликовали квартальные отчеты. В совокупности эти компании стоят больше 5 трлн. долларов. Это почти пятая часть общей стоимости компаний из S&P 500, пишет Bloomberg.

Отчеты компаний вышли после того, как Министерство торговли США сообщило о рекордном падении экономики во втором квартале из-за пандемии коронавируса. Результаты всех четырех IT-компаний, в свою очередь, превзошли ожидания рынка, что вызвало бурный рост их акций на постмаркете.

Компания Apple сообщила, что ее доход в третьем финансовом квартале года, который завершился 27 июня, составил 59,7 млрд. долларов (аналитики прогнозировали 52,25 млрд. долларов). Это на 11% больше, чем за тот же период 2019 года. Чистая прибыль составила 16,3 млрд. долларов, а на одну акцию — 2,58 долларов, что на 18% больше третьего квартала прошлого года.

Гендиректор компании Тим Кук назвал третий квартал рекордным и объяснил, что успехи Apple связаны с двузначным ростом как в сфере продуктов и услуг, так и в каждом из географических сегментов. Международные продажи составили 60% от квартального дохода компании. Apple 13 августа выплатит дивиденды в размере 0,82 доллара на акцию.

Apple также анонсировала сплит (разделение) акций по принципу «четыре к одному»: каждый зарегистрированный акционер Apple при закрытии реестра 24 августа получит три дополнительные акции на каждую бумагу, принадлежащую ему на отчетную дату, при этом общая стоимость его пакета сохранится. Торги начнутся с корректировкой на сплит 31 августа. Компания ожидает, что этот ход сделает акции более доступными для широкой массы инвесторов. После публикации отчетности акции Apple прибавили 6%.

Компания Amazon отчиталась о выручке в 88,91 млрд. долларов — рост на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила 10,3 долларов. Это почти в 10 раз больше, чем предсказывали аналитики: 1,46 доллар на акцию при выручке 81,56 млрд. долларов. Акции Amazon выросли на 4%.

Выручка компании Facebook показала самый медленный рост с момента первичного размещения акций на бирже в 2012 году. Она составила 18,7 млрд. долларов, чистая прибыль на акцию 1,8 долларов. Это немного больше, чем предсказывали аналитики: 17,4 млрд. долларов при доходе на акцию 1,39 долларов. За квартал было 1,79 млрд. ежедневных активных юзеров и 2,7 млрд. активных пользователей за месяц.

Несмотря на то что многие крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook, компания все равно показывает неплохие результаты. Это объясняется тем, что Facebook нужен миллионам малых бизнесов. Сервис Instagram Shops крайне необходим малому и среднему бизнесу. Бумаги компании вечером в четверг дорожали на 6%.

Акции головной компании Google Alphabet прибавили всего 1%. Alphabet сообщила о первом сокращении выручки в ее истории. Чистая прибыль на акцию составила 10,13 долларов против прогноза в 8,21 долларов. Выручка составила 38,30 млрд. долларов. Только от видеосервиса YouTube выручка достигла 3,81 млрд. долларов. Облачные сервисы принесли 3,01 млрд. долларов.