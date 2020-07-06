Корпорация Microsoft разрабатывает единую рекламную платформу для малого бизнеса

Корпорация Microsoft работает над проектом Garage — единой рекламной платформой для малого и среднего бизнеса. Как пишет Mediapost, с ее помощью бренды смогут размещать кампании в социальных сетях Facebook, Instagram и LinkedIn, а также в поисковых системах Bing и Google. Garage позволит отслеживать эффективность рекламы на всех площадках и распределять бюджет по нескольким каналам, оптимизируя кампании. Платформа призвана автоматизировать генерацию рекламы и ключевых слов. Пользователи Garage смогут подключить в системе до десяти профилей, включающих название компании и номер телефона. Затем им нужно будет указать цели запуска рекламы, например, привлечение трафика на сайт, в офлайн-точки продаж или увеличение количества телефонных звонков.

На платформе доступны два типа рекламы: текстовая и видео. Графические и текстовые объявления размещаются в Facebook и Instagram и создаются на основе выбранных категорий. Предварительно созданные видеообъявления размещать нельзя. Большей частью работы Garage управляет искусственный интеллект. Эта технология помогает тратить на запуск и оценку кампаний минимум времени — этого ресурса, как правило, немного у предприятий малого и среднего бизнеса.