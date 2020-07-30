Компания XCY представила компьютер Mini PC Stick, умещающийся на ладони и базирующийся на процессоре Intel с активным охлаждением. На Mini PC Stick можно установить как Windows 10, так и современный дистрибутив Linux. По своим габаритам он схож с миниатюрными медиаадаптерами для телевизоров, наподобие Amazon Fire TV Stick, но это полноценный компьютер базового уровня с четырехъядерным процессором Intel Celeron N4100 поколения Gemoni Lake. Размеры устройства составляют 135х45х15 мм при весе 83 гр. Система охлаждения состоит из массивного алюминиевого радиатора, занимающего две трети внутреннего пространства корпуса, и небольшого вентилятора. Этот же кулер охлаждает модуль оперативной памяти LPDDR4-2133 объемом 4 Gb и встроенный накопитель eMMC 5.1 емкостью 128 Gb.

Аппаратных возможностей такого компьютера вполне достаточно для веб-серфинга, работы с документами, воспроизведения видео и других простых нетребовательных задач. Производитель заявляет о способности Mini PC Stick выводить изображение в формате 4К с частотой 60 Hz. Mini PC Stick подключается напрямую к монитору или телевизору по HDMI 2.0. Также к нему можно подключать беспроводные мышь и клавиатуру по Bluetooth-соединению. Производитель также предусмотрел в Mini PC Stick возможность подключения внешних устройств по двум полноразмерным портам USB 3.0, выведенным на один из боковых торцов корпуса. На другом торце Mini PC Stick размещен слот для карт памяти формата microSD и разъем для питания. Список беспроводных интерфейсов Mini PC Stick включает модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac.

Цена устройства составляет порядка 159 долларов.