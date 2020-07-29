Компания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством и повышению удовлетворенности абонентов

Компания Azercell в очередной раз получила международный сертификат, подтверждающий соответствие самым высоким мировым стандартам в области обслуживания абонентов. Компания вновь удостоена сертификата соответствия стандарту ISO 10002:2018 по Управлению Качеством / Уровню Удовлетворенности Клиентов / Руководствам по Рассмотрению Жалоб на Предприятиях).

Для получения сертификата компания Azercell успешно прошла аудит на соответствие международному стандарту 16 марта текущего года. Аудит качества был проведен со стороны ООО «Büro Veritas Azeri».

Получение сертификата ISO 10002:2018 показывает уровень работы ООО «Azercell Telecom» с абонентами. Этот международный стандарт оценивает процесс поступления жалоб, связанных с продуктами и услугами в учреждения, их рассмотрения, ответа и разрешения. Он также определяет требования по реализации более эффективного управления жалобами.

Считается, что анализ рабочего процесса соответственно с жалобами напрямую влияет на последующее повышение качества продуктов и услуг. Поэтому в ходе проведения аудита учитываются такие факторы, как повышение удовлетворенности клиентов, своевременный и содержательный ответ на жалобы, рассмотрение всех поступивших замечаний, повышение уровня обслуживания клиентов. Также были оценены проведение специальных тренингов для персонала компании по работе с абонентами, проведение необходимых анализов с целью повышения эффективности процесса и насколько эти шаги влияют на производительность.

Будучи нацеленным на упрощение ежедневных рабочих и бытовых процессов для абонентов посредством современных технологий и бизнес-решений, Azercell в настоящее время предоставляет своим клиентам услуги на всех возможных платформах. Компания неоднократно удостаивалась международных сертификатов по уровню обслуживания абонентов посредством социальных сетей. Даже в условиях жесткого карантина, связанного с пандемией COVID-19, абонентские услуги Azercell непрерывно функционировали онлайн, а абонентам старше 65 лет оказывались бесплатные услуги со стороны Мобильных Абонентских Услуг. Применение приложения “Мой кабинет” (“Kabinetim”) Azercell стало одним из значительных шагов в области повышения удовлетворенности абонентов и быстрому разрешению жалоб.

ISO (Международная Организация по Стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (члены-организации ISO). К настоящему времени Федерацией установлены тысячи стандартов на товары, услуги и положительный опыт в области управления, технологий и бизнеса. Отметим, что компания Azercell впервые получила сертификат соответствия стандарту ISO 10002 еще в апреле 2011 года.