30.07.2020

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Компания MONT стала дистрибьютором решений Acronis в странах СНГ, Грузии и Монголии

Acronis

Компания MONT стала официальным дистрибьютором решений Acronis, международного лидера в области киберзащиты данных. Партнерам MONT в странах СНГ, Грузии и Монголии теперь доступны для заказа решения Acronis для резервного копирования и комплексной киберзащиты данных. Также партнеры будут обеспечены всесторонней технической и маркетинговой поддержкой от MONT на протяжении всего жизненного цикла продуктов Acronis.

«Мы рады началу сотрудничества с компанией Acronis, одним из лидеров на рынке защиты информации. Не секрет, что безопасность — один из сильных трендов на мировых рынках, и мы очень рады предложить нашим партнерам в странах СНГ, Грузии и Монголии новые доступные решения», — отметил Андрей Сунгуров, директор регионального развития в MONT.

Компания Acronis создает инновационные решения для защиты данных в любой среде, включая физические, виртуальные, облачные и мобильные приложения с помощью уникальной технологии Acronis Active Protection, разработанной на основе искусственного интеллекта. В 2020 году она уберегла клиентов от сотен миллионов долларов ущерба: ежедневно по всему миру блокируется около 1000 атак программ-вымогателей (их количество постоянно растет — за последние 3 месяца рост составил примерно 25%). Решения Acronis обеспечивают простую и надежную киберзащиту данных благодаря полной интеграции на уровне компании, пользовательского интерфейса, управления, продуктов и технологий. В результате клиенты обеспечены лучшей защитой и имеют высокую доступность систем.

“В цифровом мире киберзащита превращается в основополагающую человеческую потребность, особенно в наше непростое время, когда многие люди вынуждены работать удаленно и пользоваться менее безопасными домашними сетями. Мы очень рады, что наш новый дистрибьютор на территории стран СНГ компания MONT обеспечит продвижение, продажу и поддержку решений Acronis. Это поможет клиентам MONT реализовать стратегию киберзащиты, обеспечивающую сохранность, доступность, конфиденциальность, подлинность и безопасность всех данных, приложений и систем — вне зависимости от того, идет ли речь о частных пользователях, специалистах в области информационных технологий или поставщиках IT-услуг”, — прокомментировал Иван Дудин, региональный директор по продажам Acronis.

Компания MONT поставляет всю линейку продуктов Acronis, в том числе высоко востребованные по всему миру решения:

  • Acronis Cyber Backup — Решение для резервного копирования ИТ-систем любой сложности с централизованным управлением и оптимизацией хранения данных.
  • Acronis Snap Deploy — Система быстрого развертывания операционных систем и приложений для любого количества рабочих мест, в том числе с установкой на «голое железо».
  • Acronis Cyber Cloud — Платформа для поставщиков управляемых услуг, позволяющая легко и эффективно предоставлять сервисы комплексной киберзащиты Acronis конечным заказчикам.
  • Acronis Files Advanced — Полностью готовое к работе безопасное решение для работы с файлами, которое обеспечивает соответствие требованиям регуляторов, расширяя возможности пользователей
  • Acronis Backup — Корпоративная система резервного копирования и защиты любых данных на локальных и удаленных система, в облаках и на мобильных устройствах.

Кроме этого, партнеры и заказчики MONT смогут воспользоваться инновационной системой Acronis Cyber Protect, к которой компания Acronis уже открыла ранний доступ. Acronis Cyber Protect представляет собой принципиально новое решение в области киберзащиты, которое объединяет в себе технологии резервного копирования, аварийного восстановления, средства противодействия вредоносному ПО нового поколения, системы кибербезопасности и утилиты для управления конечными устройствами. Acronis Cyber Protect снижает степень сложности внедрения технологий информационной безопасности, помогая сервис-провайдерам обеспечить надлежащую защиту данных, приложений и систем при минимальных затратах.

Стать партнером MONT можно оставив заявку на портале https://mont.com.

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