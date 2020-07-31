Китай запустил навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3, сообщает kommersant. Эта система является полноценным конкурентом американской системы GPS и российской ГЛОНАСС.

Для распространения Beidou с 2000 года правительство Китая отправило 55 космических аппаратов, запуск которых осуществлялся в три фазы. Последний спутник группировки был выведен на орбиту в июне 2020 года.

В рамках первой фазы Beidou-1 была развернута группировка спутников для навигации на территории Китая. В рамках второй фазы Beidou-2 к 2012 году была создана система спутниковой геолокации по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Beidou-3 охватывает всю поверхность Земли.

По неофициальным данным, на развертывание спутниковой группировки Beidou-3 и соответствующих наземных систем китайские власти потратили около 10 млрд. долларов.