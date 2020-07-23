Китай сообщил об успешном запуске ракеты с марсоходом

Несколько дней назад Объединенные Арабские Эмираты успешно запустили миссию «Надежда» на Марс. Через неделю туда полетит новый американский марсоход «Настойчивость». А сегодня Китай впервые запустил ракету со своей марсианской миссией, включая отправку марсохода.

Сегодня, в 8.40 по бакинскому времени, с космодрома Вэньчан, были запущены на ракете-носителе Long March 5 марсианская орбитальная станция, спускаемый модуль и марсоход

Сообщается, что ракета успешно выведена на околоземную орбиту. Космический аппарат достигнет Марса через семь месяцев, после чего на его поверхность будет спущен марсоход.

Марсоход миссии Tianwen-1 рассчитан на работу в течение минимум трех месяцев. Это шестиколесный аппарат высотой 1,85 м и весом около 240 кг. Он может передвигаться по поверхности Марса со скоростью до 200 м/час. Китай впервые самостоятельно смог создать как марсоход, так и спускаемый модуль, и орбитальную станцию.

Если китайский марсоход долетит до Марса и приземлится, то Китай станет второй страной после США, сумевшей отправить на Красную планету движущийся аппарат.