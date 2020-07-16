Kano PC: планшет на Windows для самостоятельной сборки

Компания Kano, специализирующаяся на выпуске наборов, обучающих программированию и созданию электронных устройств на базе одноплатных компьютеров Raspberry Pi, совместно с Microsoft представила необычный планшет-конструктор Kano PC.

Устройство спроектировано таким образом, что практически любой его элемент можно легко заменить в случае выхода из строя. Производитель заверяет, что собрать из набора деталей полнофункциональный портативный ПК на Windows сможет даже ребенок.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Диагональ дисплея составляет 11,6 дюйма при разрешении 1366 х 768 пикселей. Новинка построена на базе процессора Intel Celeron N4000 с максимальной тактовой частотой 2,6 GHz. Объем оперативной памяти DDR3L составляет 4 Gb, емкость встроенного накопителя eMMC — 64 Gb, с возможностью расширения посредством карт microSD.

Работает устройство под управлением операционной системы Windows 10, набор предустановленных приложений включает Kano Software Studio, Paint 3D, Microsoft Edge, Microsoft Office, Skype, Spotify, Netflix и прочие.

На корпусе предусмотрен ряд интерфейсных портов, включая два USB 3.0 Type-A, один USB Type-C, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников. Беспроводную связь обеспечивают адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0. Есть динамик и микрофон.

Стоимость конструктора Kano, в который входит чехол-клавиатура с тачпадом, составляет 300 долларов.