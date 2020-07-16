Kano PC: планшет на Windows для самостоятельной сборки
Компания Kano, специализирующаяся на выпуске наборов, обучающих программированию и созданию электронных устройств на базе одноплатных компьютеров Raspberry Pi, совместно с Microsoft представила необычный планшет-конструктор Kano PC.
Устройство спроектировано таким образом, что практически любой его элемент можно легко заменить в случае выхода из строя. Производитель заверяет, что собрать из набора деталей полнофункциональный портативный ПК на Windows сможет даже ребенок.
Диагональ дисплея составляет 11,6 дюйма при разрешении 1366 х 768 пикселей. Новинка построена на базе процессора Intel Celeron N4000 с максимальной тактовой частотой 2,6 GHz. Объем оперативной памяти DDR3L составляет 4 Gb, емкость встроенного накопителя eMMC — 64 Gb, с возможностью расширения посредством карт microSD.
Работает устройство под управлением операционной системы Windows 10, набор предустановленных приложений включает Kano Software Studio, Paint 3D, Microsoft Edge, Microsoft Office, Skype, Spotify, Netflix и прочие.
На корпусе предусмотрен ряд интерфейсных портов, включая два USB 3.0 Type-A, один USB Type-C, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников. Беспроводную связь обеспечивают адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0. Есть динамик и микрофон.
Стоимость конструктора Kano, в который входит чехол-клавиатура с тачпадом, составляет 300 долларов.