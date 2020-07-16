16.07.2020

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Kano PC: планшет на Windows для самостоятельной сборки

Kano PC

Компания Kano, специализирующаяся на выпуске наборов, обучающих программированию и созданию электронных устройств на базе одноплатных компьютеров Raspberry Pi, совместно с Microsoft представила необычный планшет-конструктор Kano PC.

Kano PC

Устройство спроектировано таким образом, что практически любой его элемент можно легко заменить в случае выхода из строя. Производитель заверяет, что собрать из набора деталей полнофункциональный портативный ПК на Windows сможет даже ребенок.

Диагональ дисплея составляет 11,6 дюйма при разрешении 1366 х 768 пикселей. Новинка построена на базе процессора Intel Celeron N4000 с максимальной тактовой частотой 2,6 GHz. Объем оперативной памяти DDR3L составляет 4 Gb, емкость встроенного накопителя eMMC — 64 Gb, с возможностью расширения посредством карт microSD.

Kano PC

Работает устройство под управлением операционной системы Windows 10, набор предустановленных приложений включает Kano Software Studio, Paint 3D, Microsoft Edge, Microsoft Office, Skype, Spotify, Netflix и прочие.

На корпусе предусмотрен ряд интерфейсных портов, включая два USB 3.0 Type-A, один USB Type-C, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников. Беспроводную связь обеспечивают адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0. Есть динамик и микрофон.

Стоимость конструктора Kano, в который входит чехол-клавиатура с тачпадом, составляет 300 долларов.

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