Как карантин повлиял на интерес пользователей к мобильным приложениям

В апреле текущего года был установлен рекорд по времени, проведенному аудиторией в мобильных приложениях. Этот показатель достиг 200 млрд. часов. Рост по сравнению с прошлым годом составил 40% (учитывались только Android-устройства). Рекордными оказались и расходы. Во втором квартале пользователи потратили на iOS 17 млрд. долларов, а на Google Play — 10 млрд. долларов, говорится в отчете App Annie. Увеличению времени, проведенному в приложениях, способствовали ограничения, введенные властями стран в связи с коронавирусом.

Всего за второй квартал 2020 года было загружено 35 млрд. приложений, из них 25 млрд. пришлось на Google Play (+10%) и почти 10 млрд. — на платформу iOS (+20%). Доля неигровых приложений в Google Play составила 55%, на iOS — 70%. В магазине Google самыми активными были Индия и Бразилия, у Apple лидировали США и Китай. Необычный прирост наблюдался в апреле в Саудовской Аравии. Обычно пик в этой стране приходится на третий квартал, что объясняется школьными каникулами, однако карантин и закрытие учебных заведений привели к тому, что за один месяц число скачиваний удвоилось.

На Google Play ожидаемо набрали популярность сервисы для бизнеса, фитнеса и поддержания здоровья, а также образовательные проекты. Среди «бенефициаров» карантина — Zoom Cloud Meetings, Google Meet, Google Classroom, Duolingo: Learn Languages. Владельцы устройств на iOS также активно осваивали сервисы для проведения видеоконференций, для фитнеса и шопинга, медицинские приложения. Большую часть средств, которые пользователи потратили в приложениях, iOS-разработчикам обеспечили США и Китай, на Google Play крупнейшими рынками являются США, Япония и Южная Корея.

В глобальном рейтинге по числу загрузок и по затратам лидирует TikTok, тогда как по месячной аудитории его приложение занимает седьмое место. Платформе удалось потеснить в рейтинге расходов сервис знакомств Tinder и YouTube. В рейтинге по количеству скачиваний стремительный рывок совершили Zoom (поднялся на 10 позиций) и Google Meet (+117).