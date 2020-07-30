Как изменились цифровые привычки миллениалов: каждый второй теперь предпочитает общаться с близкими в интернете

Согласно новому глобальному опросу «Лаборатории Касперского», 55% молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет теперь чаще всего общаются с друзьями и родственниками в интернете, а не лично. В среднем после начала самоизоляции экранное время этой группы респондентов выросло почти на два часа и теперь составляет 7,1 часа в день.

Меры по борьбе с пандемией коронавируса привели к тому, что многие аспекты нашей жизни претерпели цифровую трансформацию. По данным опроса «Лаборатории Касперского», сильнее всего это ощутили на себе миллениалы — активные пользователи интернета. Так, 33% людей этой возрастной группы сейчас посещают онлайн-уроки вместо очных занятий или лекций, 53% предпочитают шопинг в интернете походам в торговые центры, а 18% делают выбор в пользу виртуальных туров по городам и музеям. Стиль работы также изменился: 40% миллениалов рассказали, что перенесли в цифровое пространство совещания с коллегами.

Вместе с тем участники опроса отмечают, что к некоторым аспектам жизни в сети относятся настороженно. Так, почти две трети миллениалов (61%) обеспокоены тем, что теперь свидания все чаще проходят в онлайне, а 41% — тем, что они гораздо больше времени проводят на стриминговых и игровых платформах.

«В этом году мы видим, как меняется отношение к «цифровой реальности», ведь в период самоизоляции поддерживать связь с внешним миром стало можно в основном онлайн. Поэтому кибербезопасность становился актуальнее с каждым днем. От атак оказались не застрахованы ни крупные компании, ни продвинутые пользователи. Злоумышленники ищут новые возможности: например, 17% респондентов нашего опроса заявили, что сталкивались с взломом собственного аккаунта». — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям придерживаться основных мер безопасности:

внимательно проверяйте названия сайтов, перед тем как ввести личные или платежные данные;

не переходите по сомнительным ссылкам в социальных сетях, мессенджерах и почте;

скептически относитесь к любой информации в интернете, например к крайне щедрым денежным предложениям;

регулярно обновляйте программы на устройствах, а также операционную систему;

для всех своих аккаунтов используйте разные надежные пароли (от 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами);

используйте надежное защитное решение, такое как Kaspersky Security Cloud, для комплексной защиты от широкого спектра угроз.

Опрос «В поисках цифровой зоны комфорта» проведен «Лабораторией Касперского» совместно с исследовательской компанией Sapio Research в мае-июне 2020 года. В нем приняли участие более 10 тысяч человек из 19 стран мира. Доля участников 25-34 лет составила 34%.